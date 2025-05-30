Ані Україна, ані Туреччина не мають жодної інформації про російський "меморандум", – Зеленський

Наразі ані Україна, ані Туреччина як приймаюча сторона переговорів не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум". Президент Зеленський зауважив, що росіяни "чомусь приховують" цей документ".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента увечері 30 травня.

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Москва відвикла від дипломатії

"Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату", – сказав Зеленський про відсутність російського "меморандуму".

Україна, до слова, уже надіслала свій документ.

Президент припустив, що у Москві відвикли від дипломатії. У цьому контексті він закликав знову до тиску на Росію.

Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію,

– додав Зеленський.

Він також розповів, що у п'ятницю, 30 травня, запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом.

Сторони намагаються додати "реальний зміст" у можливу майбутню зустріч з росіянами.

Зеленський зауважив, що жодного дня не варто втрачати, бо кожен день підриву дипломатії російською стороною – це втрачені життя.