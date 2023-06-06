Ані зняти гроші, ані оплатити покупки: в "ПриватБанку" масштабний збій
Джерело:ПриватБанк
Ввечері вівторка багато українців зіткнулися зі складнощами функціонування своїх банківських карток "ПриватБанку". Ба більше, працювати перестали й банкомати.
Як оперативно з'ясувалося, це пов'язано зі збоєм у самому банку. Про це повідомили у фінансовій установі.
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Що перестало працювати
Складнощі у використанні карток та у функціонуванні банкоматів українці помітили близько 18:40. Зокрема, перебої та затримки в роботі сервісів банку виникли:
- при користуванні "Приват24",
- при спробі оплатами картками через торгові термінали,
- у мережі банкоматів.
Наразі невідомо, з чим пов'язаний такий масштабний збій у роботі фінансової установи.
У "ПриватБанку" відреагували на складнощі
Однак у самій фінансовій установі уже відреагували на масштабний збій роботи системи. Тож незабаром українці знову зможуть безперебійно користуватися послугами банку.
Для того, щоб оперативно полагодити систему, у "ПриватБанку" вжили відповідних заходів. Зокрема, для цього були залучені ІТ-фахівці.
Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема "Приват24", мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали. Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння. Беремо і лагодимо!
– повідомили на фейсбук-сторінці банку.
Не перший збій за останні місяці
- Зазначимо, що останнім часом це не перший збій у функціонуванні послуг "ПриватБанку". Так, ввечері 31 травня клієнти банку зафіксували збої у роботі сервісу "Приват24". Спершу застосунок довго вантажився, а згодом зовсім не відкривався. Однак роботу сервісу полагодили доволі оперативно.
- Складнощі у роботі сервісу "Приват24" спостерігалися й 12 травня. Тоді вони були пов'язані з процесом входу у застосунок.
- Натомість масштабний збій системи відбувся 29 квітня. Тоді клієнти банку мали проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, з оплатою в терміналах та переказами коштів.
- Перебої були й за декілька днів до того, 23 квітня. Тоді тимчасово у клієнтів "ПриватБанку" могли виникнути труднощі з оплатою картками через торгові термінали.