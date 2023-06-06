Ані зняти гроші, ані оплатити покупки: в "ПриватБанку" масштабний збій

Ввечері вівторка багато українців зіткнулися зі складнощами функціонування своїх банківських карток "ПриватБанку". Ба більше, працювати перестали й банкомати.

Як оперативно з'ясувалося, це пов'язано зі збоєм у самому банку. Про це повідомили у фінансовій установі.

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Що перестало працювати

Складнощі у використанні карток та у функціонуванні банкоматів українці помітили близько 18:40. Зокрема, перебої та затримки в роботі сервісів банку виникли:

при користуванні "Приват24",

при спробі оплатами картками через торгові термінали,

у мережі банкоматів.

Наразі невідомо, з чим пов'язаний такий масштабний збій у роботі фінансової установи.

У "ПриватБанку" відреагували на складнощі

Однак у самій фінансовій установі уже відреагували на масштабний збій роботи системи. Тож незабаром українці знову зможуть безперебійно користуватися послугами банку.

Для того, щоб оперативно полагодити систему, у "ПриватБанку" вжили відповідних заходів. Зокрема, для цього були залучені ІТ-фахівці.

Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема "Приват24", мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали. Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння. Беремо і лагодимо!

– повідомили на фейсбук-сторінці банку.

Не перший збій за останні місяці