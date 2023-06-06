Ані зняти гроші, ані оплатити покупки: в "ПриватБанку" масштабний збій

6 червня 2023, 19:03
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Джерело:

ПриватБанк

Ввечері вівторка багато українців зіткнулися зі складнощами функціонування своїх банківських карток "ПриватБанку". Ба більше, працювати перестали й банкомати.

Як оперативно з'ясувалося, це пов'язано зі збоєм у самому банку. Про це повідомили у фінансовій установі. 

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Що перестало працювати 

Складнощі у використанні карток та у функціонуванні банкоматів українці помітили близько 18:40. Зокрема, перебої та затримки в роботі сервісів банку виникли:

  • при користуванні "Приват24",
  • при спробі оплатами картками через торгові термінали,
  • у мережі банкоматів.

Наразі невідомо, з чим пов'язаний такий масштабний збій у роботі фінансової установи. 

У "ПриватБанку" відреагували на складнощі

Однак у самій фінансовій установі уже відреагували на масштабний збій роботи системи. Тож незабаром українці знову зможуть безперебійно користуватися послугами банку. 

Для того, щоб оперативно полагодити систему, у "ПриватБанку" вжили відповідних заходів. Зокрема, для цього були залучені ІТ-фахівці. 

Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема "Приват24", мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали. Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння. Беремо і лагодимо!
– повідомили на фейсбук-сторінці банку. 

Не перший збій за останні місяці

  • Зазначимо, що останнім часом це не перший збій у функціонуванні послуг "ПриватБанку". Так, ввечері 31 травня клієнти банку зафіксували збої у роботі сервісу "Приват24". Спершу застосунок довго вантажився, а згодом зовсім не відкривався. Однак роботу сервісу полагодили доволі оперативно. 
  • Складнощі у роботі сервісу "Приват24" спостерігалися й 12 травня. Тоді вони  були пов'язані з процесом входу у застосунок.
  • Натомість масштабний збій системи відбувся 29 квітня. Тоді клієнти банку мали проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, з оплатою в терміналах та переказами коштів. 
  • Перебої були й за декілька днів до того, 23 квітня. Тоді тимчасово у клієнтів "ПриватБанку" могли виникнути труднощі з оплатою картками через торгові термінали.

Автор: Юлія Якубова