В Анкарі стартувала зустріч Зеленського з Ердоганом

У четвер, 15 травня, Володимир Зеленський прибув до Анкари, щоб зустрітися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Відомо, що зустріч політиків стартувала.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Anadolu.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Ердоганом

Український лідер прибув до Анкари 15 травня та в першу чергу подякував Ердогану за можливість проведення прямих переговорів між Україною та Росією. Зустріч політиків почалася.

Зустріч президента Туреччини Ердогана з президентом України Зеленським розпочалася в президентському комплексі в Анкарі,

– йдеться у повідомленні.

До слова, в Туреччині можливо відбудуться переговори України та Росії щодо миру. Відомо, що російська делегація та представники США вже в Стамбулі, а час зустрічі ще не визначено.

Президент Росії затвердив склад делегації, куди не входять високопосадовці та сам очільник Кремля. Володимир Зеленський прокоментував це, заявивши, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Президент України вирішить подальші кроки разом з Ердоганом після їхньої зустрічі.