В Росії при дивних обставинах померла 35-річна заступниця шеф-редактора пропагандистського видання "Комсомольська правда" Ганна Царьова. Перед смертю журналістка нібито скаржилася на погіршення стану здоров'я.

Журналістка Анна Царьова працювала в пропутінській газеті "Комсомольская правда". Жінку знайшли мертвою в квартирі в Москві.

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Смерть журналістки пропагандистського видання

За даними росЗМІ, хронічних хвороб у жінки не було. Проте перед своєю смертю вона начебто скаржилася на температуру й погане самопочуття.

Тіло журналістки знайшли увечері 12 грудня у її оселі на Великому Тишинському провулку в Москві.

У Росії стверджують, що ще 10 числа вона виходила на зв'язок та спілкувалася з батьками по телефону і повідомила, що захворіла. Протягом трьох днів у неї була висока температура. Згодом Царьова перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Тіло журналістки знайшов її батько, після того як втратив зв'язок з донькою на декілька днів.

За попередніми даними, жодних ознак злому в її квартиру або будь-яких "ознак насильницької смерті" не було.

Спершу російські ЗМІ приписували жінці гостру респіраторну вірусну інфекцію неуточненого характеру, але потім з'явилося припущення, що журналістка пропагандистського видання померла від гострої серцевої недостатності.

Що відомо про Царьову

Анна Царьова працювала в "Комсомольській Правді" шість років, була керівницею відділу випуску комерційного контенту. Жінка відповідала за контент на сайті "Комсомольської правди", зокрема за сюжети про війну Путіна проти України.

Смерть журналістки "Комсомольська правда" Ганни Царьової сталася через рік після того, як колишній бос Царьової Владімір Сунгоркін також помер за підозрілих обставин.

У вересні 2022 року її бос Владімір Сунгоркін, головний редактор і гендиректор "Комсомольської правди", помер від серцевого нападу. Але його смерть сприймали як підозрілу після того, як медики виявили ознаки удушення.

Газету "Комсомольська правда" називають улюбленим виданням диктатора Владіміра Путіна.