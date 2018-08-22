Анна Седокова заінтригувала звабливим знімком на пляжі з легендарним Еросом Рамазотті
Екс-учасниця гурту "Віа Гра" та співачка Анна Седокова показала шанувальникам знімок зі знаменитим італійським музикантом Еросом Рамазотті.
Українська артистка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Я більше не можу бути без хлопця, – Анна Седокова приголомшила несподіваним зізнанням
Седокова відпочиває на грецькому острові Міконосі, де на пляжі зустріла легендарного 54-річного італійця.
Анна Седокова та Ерос Рамазотті
До слова, Рамазотті шість років тому одружився з італійською моделлю та актрисою Маріці Пеллегрінеллі. Пара виховує двох дітей: дочка Раффаеле і син Габро Тулліо.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1