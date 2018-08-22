Анна Седокова заінтригувала звабливим знімком на пляжі з легендарним Еросом Рамазотті

Екс-учасниця гурту "Віа Гра" та співачка Анна Седокова показала шанувальникам знімок зі знаменитим італійським музикантом Еросом Рамазотті.

Українська артистка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Седокова відпочиває на грецькому острові Міконосі, де на пляжі зустріла легендарного 54-річного італійця.



Анна Седокова та Ерос Рамазотті

Допис, поширений Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) 21 Сер 2018 р. о 4:09 PDT

До слова, Рамазотті шість років тому одружився з італійською моделлю та актрисою Маріці Пеллегрінеллі. Пара виховує двох дітей: дочка Раффаеле і син Габро Тулліо.