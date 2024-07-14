В ОСУВ "Хортиця" розповіли, як на фронті переживають аномальну спеку
Надзвичайна спека накрила всю Україну. На Сході та Півдні, де йдуть бойові дії, температури завжди були вищими, зараз же там просто пекло.
На жаль, на 15 липня прогноз невтішний – сонечко пектиме так само немилосердно. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону розповів, як військові дають раду зі спекою.
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Через спеку на фронті страждають і люди, і техніка
Зараз там понад +30 градусів, а то й усі +40.
На фронті дуже гаряче, як у прямому, так і в переносному значенні. Ворог активно проводить бойові дії, нашим захисникам дошкуляє аномальна спека,
– сказав Волошин.
Артилерія чи міномети, які й так нагрівалися від активного використання, зараз просто розпечені. Також нагріваються автомобілі.
Наші захисники долають спеку так само, як і цивільні: у місцях відпочинку п'ють прохолодну воду та обливаються нею.
На жаль, бойові дії не змістилися в нічний час, адже росіяни не припиняють наступати. За словами Волошина, на спеку вони не зважають і не дають оборонцям України повноцінно відпочити.