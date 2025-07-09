Європу накрила аномальна спека: загинули понад 2 тисячі людей

В середині літа Європа потрапила під хвилю аномальної спеки. Внаслідок високої температури повітря загинули близько 2 300 людей.

Про це пише Reuters з посиланням на дослідження вчених з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, передає 24 Канал.

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Тисячі загиблих від спеки

В 12 європейських містах близько 2 300 смертей спричинені сильною спекою наприкінці червня. Приблизно 1 500 з них сталися через кліматичні зміни, які посилили інтенсивність аномальної спеки.

Найгарячішими були 10 днів, що завершилися 2 липня. У цей період температура в Іспанії сягала понад +40 градусів за Цельсієм, а у Франції вирували лісові пожежі.

Дослідження проводили у великих містах, зокрема, у Барселоні, Мадриді, Лондоні та Мілані. У цих регіонах температура через зміну клімату піднялася на 4 градусів за Цельсієм.

Через зміну клімату стало значно спекотніше, ніж могло б бути, що, своєю чергою, робить такі умови набагато небезпечнішими,

– заявив дослідник Бен Кларк.

Науковці застосували епідеміологічні моделі та статистику минулих років, щоб оперативно оцінити кількість загиблих. Вони наголошують, що більшість смертей через спеку офіційно не фіксуються, а уряди не завжди публікують ці дані.

За інформацією Європейської служби Copernicus, червень став третім найспекотнішим за всю історію спостережень. Західна Європа пережила найгарячіший червень за весь час. Багато регіонів перебували в умовах "сильного теплового стресу", коли відчутна температура перевищує +38 градусів за Цельсієм.

До слова, Україну також накриє аномальна спека. У середу, 9 липня, позначки термометрів сягнуть +39 градусів тепла.