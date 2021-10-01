Аномальна злива затопила вулиці столиці Словенії

У столиці Словенії Любляні за короткий час випала понаднормова кількість дощів. Відтак вулиці міста затопило.

Злива почалася пізно ввечері 29 вересня. Екологічні органи Словенії назвали такий дощ "подією, що буває раз на два століття".

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Повінь у Любляні

Пожежники повідомили про понад 2 700 дзвінків громадян та близько 400 виїздів у різних місцях. Підтопило урядові будівлі, лікарні, театри, художні галереї та школи. Офіційне інформаційне агентство STA повідомило, що понад 500 будівель були затоплені по всій Любляні.

Вся критична інфраструктура була затоплена. У головній будівлі вода стікала по сходах, як водоспад,

– сказав керівник головної лікарні Любляни Йозе Голобіч.

На відео з різних місць у Любляні видно затоплені вулиці та будинки. Під час вистави, яка потім була зупинена, вода вирвалася в будівлю Люблянського драматичного театру, відключили подачу електроенергії.

Припарковані авто опинилися у полоні води, подекуди аж до даху.

Злива у Любляні: дивіться відео

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