Вище за норму на 5 – 10 градусів: в Україні прогнозують аномальне тепло

У частині областей нашої держави знову дещо знизилася температура. Однак, в цілому цього тижня синоптики прогнозують в Україні аномальне тепло.

Упродовж тижня в Україні збережеться аномально тепла погода, часом із дощами, а на Заході в окремі дні пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Через активне надходження повітряних мас середземноморського походження, температурний фон очікується вищим за норму на 5 – 10 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Також він писав, що вже з середи через падіння атмосферного тиску та перетворення баричного поля, активізуються атмосферні фронти і циклонічна діяльність. Це спричинить дощі на Лівобережжі, окрім того, у західній частині можливий сніг та мокрий сніг.

Цікаво, що за словами синоптика, під кінець другої декади березня кількість опадів зменшиться внаслідок антициклональної діяльності та підвищення атмосферного тиску. При цьому температурне тло знизиться на кілька градусів, особливо на Правобережжі.

Також згідно з прогнозом Кібальчича, температура повітря вночі середи -1...+5. Вдень +8...+14 градусів, у Криму місцями навіть до +17 градусів.

Вночі 16 березня також -1...+5, вдень до +15. У південних і східних областях подекуди до +18, тим часом на Заході, ймовірно, 0...+5.