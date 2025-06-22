Анонсоване ворогом захоплення Покровська не відбулося завдяки Курській операції, – Сирський

Російська армія не змогла взяти Покровськ у Донецькій області. Це сталося, зокрема, завдяки Курській операції, яку проводять наші Збройні Сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час зустрічі із журналістами, передає "РБК-Україна".

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Як Курська операція допомогла ЗСУ утримати Покровськ

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що у квітні близько 60 тисяч окупантів отримали завдання переміститися з Курської області на напрямки в Україні та збільшити теми наступу. Зокрема, одним із таких напрямків було місто Покровськ у Донецькій області.

Проте українські дії в Глушковському районі Курської області зірвали ці плани. За словами українського генерала, наразі близько 10 тисяч росіян сковані лише в тому районі.

До слова, Олександр Сирський також зазначив, що українська армія продовжує контролювати частину територій у Курській області. Площа цієї ділянки становить 90 квадратних кілометрів.

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У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 22 червня розповіли, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 атак. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, 8 із яких – із реактивних систем залпового вогню.