У віддаленому районі Антарктиди користувачі Google Earth виявили скелет загадкової істоти. Тепер люди гадають, кому належать дивні кістки – доісторичній тварині чи тамтешнім мешканцям.

Цікаво, що скелет добре зберігся і, судячи з розмірів, належав досить великому створінню. Про це інформує The Sun.

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Що відомо про останки

Супутник зафіксував скелет приблизно за 50 миль від Антарктичного узбережжя.

Відповідні знімки виклав на ютуб один із користувачів.

Як зазначив сам ютубер, це могли бути рештки істоти, що жила тисячі років тому, які були заморожені, а зараз відтанули.

В Антарктиді знайшли скелет загадкової істоти: відео MrMBB333

Думки користувачів розійшлися

Опубліковане відео за 4 дні переглянули майже 214 тисяч користувачів. Їхні думки щодо походження кісток розійшлися. Деякі з користувачів у коментарі під відео написали, що скелет схожий на останки тюленя.

Пошук зображень скелета тюленя в Google показує досить точний збіг,

– зазначив один із них.

Інші наполягають, що рештки мають підозрілий вигляд.

У тюленів немає задніх ніг. Це схоже на скелет алігатора, безумовно якоїсь рептилії, яка ходить сушею,

– написав інший з коментаторів.

Що відомо про Google Earth