Загадкова знахідка в Антарктиді: якій істоті належить дивний скелет – фото, відео
У віддаленому районі Антарктиди користувачі Google Earth виявили скелет загадкової істоти. Тепер люди гадають, кому належать дивні кістки – доісторичній тварині чи тамтешнім мешканцям.
Цікаво, що скелет добре зберігся і, судячи з розмірів, належав досить великому створінню. Про це інформує The Sun.
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Що відомо про останки
- Супутник зафіксував скелет приблизно за 50 миль від Антарктичного узбережжя.
- Відповідні знімки виклав на ютуб один із користувачів.
- Як зазначив сам ютубер, це могли бути рештки істоти, що жила тисячі років тому, які були заморожені, а зараз відтанули.
В Антарктиді знайшли скелет загадкової істоти: відео MrMBB333
Думки користувачів розійшлися
Опубліковане відео за 4 дні переглянули майже 214 тисяч користувачів. Їхні думки щодо походження кісток розійшлися. Деякі з користувачів у коментарі під відео написали, що скелет схожий на останки тюленя.
Пошук зображень скелета тюленя в Google показує досить точний збіг,
– зазначив один із них.
Інші наполягають, що рештки мають підозрілий вигляд.
У тюленів немає задніх ніг. Це схоже на скелет алігатора, безумовно якоїсь рептилії, яка ходить сушею,
– написав інший з коментаторів.
Що відомо про Google Earth
- Це комп'ютерна програма, яка забезпечує детальний огляд Землі.
- Вона надає 3D-зображення планети на основі супутникових знімків.
- Додаток вперше запустили 11 червня 2001 року.
- Він дозволяє користувачам бачити міста та пейзажі з різних сторін.
- Додаток доступний на комп'ютерах та мобільних пристроях.
- За даними Google, програма "Земля" охоплює понад 98% світу.
- Google також стверджує, що охопив понад 10 мільйонів миль зображень вулиць.
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