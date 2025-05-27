Міноборони допустило до експлуатації "антидроновий пістоль": у мережі вибухнули критикою
- Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах "антидроновий пістоль", призначений для протидії ворожим безпілотникам.
- Користувачі мережі поставили під сумнів ефективність та доцільність цього пристрою, висловлюючи критику в коментарях.
Міноборони допустило до використання у Збройних силах "антидроновий пістоль". У мережі поставили під сумнів ефективність цього озброєння.
В оборонному відомстві зауважили, що "пістоль" покликаний протидіяти ворожим безпілотникам, передає 24 Канал.
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Що відомо про "антидроновий пістоль"
Зазначається, що "антидроновий пістоль" – це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад. Він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.
Ця зброя має компактні розміри, важить трохи більше 1 кілограма, виготовлений у монолітному формфакторі.
"Вундервафля" і "дуже вчасно"
Під дописом Міноборони користувачі мережі залишили багато критичних коментарів. Більшість з них сумнівається у доцільності, ефективності та актуальності "пістоля".
Так, військовий Станіслав Краснов назвав новий виріб "маячнею".
Реб який глушить відеосигнал, має стояти на висоті, щоб заглушити приймаючу антену на обладнанні оператора. На FPV відео одностороннє, FPV тільки передає відео, нема ніякого сенсу на нього світити РЕБом по відео. А приймаюча апаратура не побачить цей РЕБ, бо він стоїть низько,
– написав воїн.
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Слава богу, що "допустило до експлуатації", а не "наказало цим озброїти". Чи це одне й те саме?
- Поки цей виріб допустили до використання, на часі нове покоління дронів, яким цей засіб не буде навіть перешкоджати. Тобто гроші на вітер.
- Ну якщо врахувати, що більшість дронів вже перейшли на оптоволокно, то це дійсно прорив!
- Давно так не сміявся. Купіть Ай-Петрі побільше, а це небезпечне для життя баловство.
- Це їм треба кидати в дрона? Чи сам літає?
Основне питаннячко скільки ви вклали грошей в цю вундервафлю?
- Це модернізована банка з концервацією, якою баби збивали дрони?
- Дати можливість і фінансування військовим частинам самим визначати, які засоби потрібні щоб закупити у виробника без прокладок. Ніт, краще закидаємо їх непотрібним і вже технічно застарілим , що втратило доцільність через переважаючу кількість у ворога FPV на оптоволокні.
- Дуже "вчасно" особливо коли застосовують оптоволокно .
Це що знущання?))) ним як треба кидати чи як? Це реально прорив в новітніх технологіях... Краще видаліть цей допис і реально... Реально не ганьбіться... Так, як є значно кращі і ефективніші, а не це.
Водночас є кілька позитивних відгуків щодо "антидронового пістоля". Так, Євген Олійник написав: "Це добре, але проти оптоволоконних дронів він не діє, а Росія переважає Україну в цих дронах! Ці пістолети повинні були бути ще вчора, тоді б було врятовано багато життів наших військових, але і наразі це добре, бо не всі дрони на оптоволокні".
Іван Вусенко розкритикував скептичні коментарі, бо, мовляв, не можна ганьбити винахід, не розібравшись у його суті.
"Так розумію, що у форм факторі пістолета це засіб індивідуального захисту від FPV на критично близьких відстанях, засліпити дрон широполосною перешкодою", – написав він.