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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Шахрайство із нерухомістю до фіналу Ліги Чемпіонів: кияни самі взялися виправити імідж Києва

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Іноземні футбольні фани напередодні фіналу Ліги чемпіонів зіткнулися з київськими шахраями. Через синхронне зростання цін на житло у столиці в десятки разів – київське відділення Антимонопольного комітету вже почало розслідування. Припускають змову учасників ринку. Тим часом, виправити імідж дорогої гостинності української столиці взялися самі кияни.

У фанатів мадридського реалу вибухова реакція – їхня команда у фіналі найпрестижнішого клубного турніру з футболу. Ці фанати ще не підозрюють, які труднощі їм доведеться заради цього подолати. У дні проведення фіналів Ліги чемпіонів готелі Києва раптово піднімають ціни у десятки разів, або ж взагалі не працюватимуть. 

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Ціна на оренду квартир "сягнули до небес", і все у валюті. Навіть для іноземців ціни високі. До прикладу фанат Ліверпуля Кевін Фаруджя разом із друзями вже придбав квитки на матч, переліт з Мальти у дві пересадки. І врешті зіштовхнувся з українськими готельними шахраями. 

Вони взяли в нас 600 гривень за номер за 2 ночі, а минулого тижня сконтактували зі мною і повідомили, що ціна змінилась і тепер номер коштує 23 тисячі гривень. Коли ми відмовились, вони спробували поторгуватись. Це був огидний досвід повязаний з Україною,
– розповів уболівальник ФК Ліверпуль Кевін Кей Фаруджя. 

Інші ж готелі після бронювання просто скасовували його, через так звану помилку у системі. Таких проблем іноземні фанати не мали під час жодних матчів такого рівня.

На щастя, у Facebook ми познайомилися з іншими українцями, яких також обурила така ситуація, оскільки це негативно позначається на іміджі України. Тож багато з них запропонували залишитись у них наніч безкоштовно, тож у разі потреби ми можемо сконтактувати з ними і вони нам допоможуть,
– зазначив уболівальник Кевін Кей Фаруджя. 

Тимур з Анастасією вже наготували матраци для іноземних гостей. Коли побачили, скільки здирають за житло вирішили допомогти фанатам, оскільки самі уболівають.

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"Я мрію теж поїхати в Англію на матч улюбленої команди, може і мені хтось допоможе. Це ж імідж країни, вони ж будуть розповідати, що вони тут бачили. А людей приїде дуже багато", – резюмує Тимур Лафета, який готовий прийняти фанів.

Про таку потребу дізнались із Facebook. Тут небайдужі українці створили групу, де пропонують поселити уболівальників безкоштовно. Пости з хештегом #FreeKyivCouch4Fans миттєво коментують фанати-іноземці чи навпаки.

Загалом на фінал Ліги чемпіонів очікують близько 40 тисяч уболівальників з інших країн. Кажуть, що воно того варте, якщо виграє улюблена команда. А якою 24-26 травня вони побачать нашу країну залежить вже від нас. 

Автор: Олена Кук, Анна Сердюк
Теги: Новини Києва Новини України Гроші Ліга чемпіонів Нерухомість АМКУ Ціни на нерухомість
Джерело: 24 Канал
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