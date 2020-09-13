1. За Білоруссю впаде Росія: чому Лукашенко помиляється? Якщо Білорусь "впаде", наступною буде Росія, заявив у вівторок Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським телеканалам. Читайте більше матеріалів про Олександра Лукашенка. 2. Разова подачка медикам: як Степанов зібрався "піднімати" лікарям зарплати? Низькі зарплати медичних працівників в Україні завжди залишалися болючим питанням.Більшість пропозицій для його вирішення від міністрів та інших посадовців полягали у тому, щоб дати медикам якусь разову надбавку чи премію, ігноруючи принципи та умови праці, які могли б змінити ситуацію системно, а не разово. Ще більше матеріалів про міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 3. На Україну вже напали "братья": чого не хоче розуміти білоруська опозиція? Світлана Алексієвич, нобелівський лауреат і останній залишився на свободі член президії Координаційної ради білоруської опозиції, звернулася з відозвою до російської інтелігенції. Відозвою, повним гіркоти і здивування. Протести в Білорусі –все що відомо на сьогодні. 4. Білоруси ніколи цього не пробачать: чому протести в Білорусі будуть антиросійськими? Чим більше буде поцілунків російської влади з Лукашенком, тим сильніше буде мучити білоруський народ озвірілий диктатор. Ще більше матеріалів про Білорусь – тут. 5.Театр абсурду Німеччини: чому "Північний потік-2" не можна ще раз закрити? Німецькі офіційні особи, починаючи з Ангели Меркель, попереджають: Німеччина може переглянути свою позицію щодо проєкту "Північний потік-2", якщо російська влада не розслідують отруєння Олексія Навального. Все про "Північний потік-2".