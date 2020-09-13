5. Театр абсурду Німеччини: чому "Північний потік-2" не можна ще раз закрити?







Німецькі офіційні особи, починаючи з Ангели Меркель, попереджають: Німеччина може переглянути свою позицію щодо проєкту "Північний потік-2", якщо російська влада не розслідують отруєння Олексія Навального.

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