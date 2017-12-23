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"Антитіла" зняли екстремальний кліп про втечу з Радянського Союзу: неймовірне відео

00:59, сьогодні 985 Читать новость на русском
Головну роль у кліпі
Головну роль у кліпі "Антитіл" зіграв плавець Олег Лисогор / Кадр з відео

Український гурт "Антитіла" зняв видовищний кліп на пісню "TDME", головну роль у якому зіграв легендарний плавець Олег Лисогор.

Десятихвилинне відео навіть більше нагадує короткометражний фільм.

Музиканти вже називають цей кліп найекстремальнішим у своїй кар'єрі.

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Основні зйомки відбувались на Іллічівському судноремонтному заводі у місті Чорноморську Одеської області. Головну роль у кліпі зіграв триразовий чемпіон світу і п'ятиразовий чемпіон Європи з плавання Олег Лисогор.

Сюжет відео заснований на реальних подіях середини 70-х років минулого століття. Прототипом персонажа Лисогора був радянський океанограф Станіслав Курилов, який у 1974-му році стрибнув з корми круїзного лайнера "Радянський Союз", що проходив повз береги Філіппін.

Лисогор під час зйомок кліпу загалом провів у крижаній воді понад 20 хвилин. Спортсмен так увійшов у роль, що навіть був готовий стрибнути з корабля з 18-метрової висоти, але з міркувань безпеки, йому не дозволили цього зробити.

Лисогор кліп Антитіла

Плавець Олег Лисогор зіграв головну роль у кліпі групи "Антитіла"

Дивіться відео на пісню "TDME" гурту "Антитіла":

Теги: Новини України LifeStyle Музика Антитіла СРСР
Джерело: 24 Канал
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