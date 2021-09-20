"Антиукраїнські дії Мінська": МЗС закликало Білорусь звільнити українського політв'язня
Джерело:МЗС України
У Білорусі засудили українця Михайла Ференця до 3 років позбавлення волі за участь у протеста. Міністерство закордонних справ України вимагає його негайного звільнення.
Білоруський суд звинуватив чоловіка у діях, які нібито грубо порушують громадський порядок, а також в умисному пошкодженні майна. Водночас білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав Ференця політв'язнем.
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За інформацією українського відомства, достовірних доказів провини українця у суді не наводили.
Сам Михайло Ференець теж свою провину не визнає. Він планує через адвоката подавати апеляцію.
У МЗС запевнили, що захищатимуть інтереси Ференця усіма доступними засобами.Довідка. У Слідчому комітеті Білорусі заявляли, що 32-річний Ференць брав участь в акціях у Мінську та малював на стінах тарганів. Окрім цього, шукав своїх однодумців. За це й судили.
Антиукраїнські дії Мінська
Також в українському відомстві назвали справу Михайла Ференця політично мотивованою. Заявили, що вирок є несправедливим та протиправним.
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У МЗС підсумували, що бездоказове звинувачення та неправове засудження є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська.
Політв'язні у Білорусі: головне
- Станом на 1 червня 2021 року кількість політичних в'язнів у Білорусі становила 454 людини.
- У правозахисницькому центрі "Вясна" повідомляли про щонайменше 109 засуджених. Це дані лише за травень 2021 року.
- До слова, нещодавно політичними в'язнями визнали також затриманих Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
- Хвиля протестів спалахнула у Білорусі 9 серпня 2020 року після президентських виборів. Люди виходили на протести, а силовики жорстоко били їх та затримували.