ЗМІ назвали головних претендентів на посаду генпрокурора

15 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Стало відомо, хто може стати його наступником.

Джерела "Української правди" у політичних колах назвали двох ймовірних претендентів на пост нового генпрокурора.

Хто стане генпрокурором після Кравченка?

За словами співрозмовників видання, серед кандидатів на посаду керівника прокуратури називають очільника Дніпропетровської обласної прокуратури Валерія Прихожанова та керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.

Джерела зазначають, що найбільш імовірною кандидатурою є Антон Ковальський.

Він родом із Вінниці. За інформацією на сайті Хмельницької обласної прокуратури, з вересня 2020 року до жовтня 2021-го Ковальський був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

У листопаді 2021 року він очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року Ковальський керує Хмельницькою обласною прокуратурою.

Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що нардепа та главу Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева нібито розглядають на посаду генпрокурора. Втім, джерела 24 Каналу в ОП, а згодом і сам нардеп спростували інформацію у медіа.

Чому Руслан Кравченко більше не генпрокурор?

7 вересня Руслан Кравченко був змушений подати у відставку на тлі розслідування НАБУ і САП про "кришування" колл-центрів. У справі фігурував співробітник Офісу генпрокурора Сергій Кропива.

Уночі 14 вересня Кравченко перетнув кордон. Сам генпрокурор заявив, що вирушив у відрядження. Як з'ясувалося, його колишній посадовець оформив собі сам.

Того ж дня генпрокурор оприлюднив відео, у якому наголосив, що його відставка не означає визнання ним провини. Окрім того, він оголосив підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу.

Президент Зеленський у відповідь закликав Раду невідкладно проголосувати за відставку Кравченка.