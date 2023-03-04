"Аерофлот має померти": пропагандиста Красовського через істерику викинули з літака, – росЗМІ

Російський псевдожурналіст Антон Красовський мав вилетіти з Москви в Ташкент, що є столицею Узбекистану. Однак через скарги пасажирів на поведінку колишнього ведучого Russia Today та його істерику, до місця призначення пропагандист так і не прибув.

Слід згадати, що під час роботи на телеканалі Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей, за що його звільнили. Також не дивно, що через жахливу поведінку пропагандиста викинули з рейсу "Аерофлоту". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Заважав пасажирам, голосно розмовляючи телефоном

Розпочалась ця історія з того, що на Красовського поскаржились пасажири бізнес-класу через те, що він голосно говорив телефоном. Вони попросили його, як не дивно, поводитись тихіше, проте псевдожурналіст вирішив, навпаки, кричати та ще більше заважати іншим.

Саме тому його викинули з літака, що мав летіти рейсом Москва – Ташкент. Як пишуть російські медіа, ухвалили таке рішення тому, аби не трапилася бійка та не довелось згодом екстренно саджати літак.

Вперше мене зняли з рейсу "аерофлоту". Будьте ви прокляті, у*бки. "Аерофлот" має померти,

– прокоментував Красовський у своїх соціальних мережах цю ситуацію.



Красовський невдоволений через те, що його викинули з літака / Скриншот зі соцмереж

Красовський отримав тюремний термін

Скандального російського телеведучого не так давно заочно судили в Україні за те, що він закликав до геноциду. Йому загрожує 5 років позбавлення волі за мову ненависті, згідно з рішенням суду на підставі доказів Служби безпеки нашої держави.

Зауважимо, що заклики спалювати та топити українських дітей не підтримали навіть в Кремлі. Зокрема, пропагандистка Маргаріта Сімоньян, яка керує телеканалом Russia Today, заявила про припинення співпраці з Красовським.

Також на ситуацію реагував сам міністер закордонних справ Дмитро Кулеба. Він закликав світ повністю заблокувати пропагандистський канал, на якому Красовський тривалий час працював директором мовлення.

Як інформують телеграм-канали, пропагандиста ніяк не покарали. Себто про його витівку не повідомляли силовикам, а лише обмежились "профілактичною бесідою".