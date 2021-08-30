Антона Геращенка призначили радником міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко отримав посаду радника міністра внутрішніх справ. У повідомленні на сайті Держприкордонслужби мовиться, що він взяв участь у міжвідомчій нараді 28 серпня.

На міжвідомчій нараді в Адміністрації Держприкордонслужби обговорили питання впорядкування земель під облаштування державного кордону.

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В нараді взяв участь радник міністра внутрішніх справ Геращенко

В ній взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко,

– мовиться у повідомленні ДПСУ.

Учасники зустрічі домовились про проведення повної інвентаризації земель, аби забезпечити належне оформлення, а також інженерне облаштування кордону.

Геращенко взяв участь у нараді у ДПСУ / Фото Держприкордонслужби

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Зазначимо, що Геращенко працював у МВС з 2019 року. У липні покинув крісло міністра Арсен Аваков. Замість нього призначили нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

На засіданні Кабміну 4 серпня погодили звільнення Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. За інформацією ЗМІ, Геращенко звільнився за власним бажанням.