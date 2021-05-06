Я не маю жодних стосунків з будь-якими спецслужбами, – Антоненко

Екссиловик з Білорусі Ігор Макар дав свідчення Нацполіції про можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Обвинувачений Андрій Антоненко запевнив, що взагалі не має зв'язку зі спецслужбами.

Він додав, що знає – слідство справжніх виконавців і замовників не шукає. Антоненко наголосив, що про той допит йому теж не відомо.

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"Я не маю жодних стосунків з білоруськими спецслужбами і взагалі з будь-якими спецслужбами. У мене немає знайомих в СБУ, СЗР, ЦРУ тощо", – наголосив він.

Антоненко: Не маю право на політичні заклики

. У справі Шеремета знайшли "білоруський слід". Макар 4 січня оприлюднив запис розмов, які свідчать про те, що вбивство Шеремета могли готувати білоруські силовики. Проте у поліції наголосили, що ці записи не вплинуть на справу Антоненка та Кузьменко, бо вони, мовляв, "діяли на чиєсь замовлення".

Під час судового процесу багато разів проходила акція "Аваков чорт". На запитання журналістки, що зараз може вдіяти громадянське суспільство, щоб змінити ситуацію, Антоненко відповів: "Я військовий і не маю право на політичні заклики".

Скажу лише, що коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно. Не розслаблятися,

– наголосив він.

Він пояснив, що інакше на місце правди одразу заллють брехню, а на місце чесних людей прийдуть виродки. Замість безпеки громадян вони, за його словам, будуть дбати про власні інтереси та не зупиняться.

"Ми зараз це бачимо чітко – власні інтереси затьмарюють розум, і ці люди йдуть по трупах й на чорне кажуть біле, а на біле – чорне", – додав музикант.

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