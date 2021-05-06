Політика мене не хвилює, – Антоненко розповів, чим займатиметься після звільнення

Андрій Антоненко розповів, що коли його звільнять, продовжуватиме службу у Силах спеціальних операцій України. Окрім того, музикант має намір проводити якомога більше часу з сім'єю.
Джерело:24 канал
За словами Антоненка, він хоче, щоб йому повернули втрачене за півтора року. Зокрема, незакінчену вищу освіту.
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Антоненку залишалося провчитися один семестр, а після того він мав отримувати офіцерське звання. Окрім того, музикант хоче, щоб йому повернули втрачений час, який він міг провести з дружиною та дітьми. А також – музику та концерти.
Мене хвилює тільки це, політика мене не хвилює,
– наголосив Антоненко.
Музикант розповів, що після повернення додому вже грав на гітарі. За час проведений у СІЗО він не розучився, однак треба займатися.
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