Генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Владіміра Путіна, відповідний захід відбудеться вже з 22 по 24 жовтня. В Україні такими діями обурилися.

Так, на суперечливі дії генсека ООН відреагувало й Міністерство закордонних справ України. Там засудили такі плани та "пріоритети" організації.

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МЗС України засудило Антоніу Гутерреша

Помічник російського диктатора нещодавно повідомив, що генсек НАТО приїде до Казані на саміт БРІКС. Як розповів посадовець, Гутерреш зустрінеться з Путіним 24 жовтня та, зокрема, обговорить ситуацію в Україні.

Як нагадує українське відомство, ще у червні 2024 року Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який наша держава організувала у Швейцарії. Однак, з незрозумілих причин, він "прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна".

Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН,

– йдеться у повідомленні МЗС України.

І справді, під час заходу, організованому Україною у червні, були присутні лідери сотні держав та представники міжнародних організацій. ООН також була присутня на заході, але сам генсек Антоніо Гутерреш до Швейцарії таки не поїхав.

До слова, БРІКС (BRICS) – це міжнародне об'єднання п'яти великих економік: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка. Організація була заснована у 2009 році в Єкатеринбурзі. Назва BRICS утворена від перших літер назв цих країн.