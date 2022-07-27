"Хай вчаться перепливати Дніпро": у Зеленського прокоментували удар по Антонівському мосту

Сьогодні вранці стало відомо, що ЗСУ справді завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні 26 липня. Атаку прокоментували і в Офісі Президента.

Подоляк про удар по Антонівському мосту

Радник ОП Михайло Подоляк підкреслив, що російським окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також радить їм залишити Херсон добровільно, поки є змога, адже, за його словами, третього попередження може не бути.

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Подоляк пожартував, що "рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра".

Також "припустив", що Антонівський міст – це засіб російського ППО, що перехоплює українські ракети. Найімовірніше, в росЗМІ дотримуватимуться самого такого сценарію, який описав Подоляк, адже пропаганда в цій країні продовжує процвітати.

Але водночас підкреслив, що від реальності не втечеш і удар було успішно завдано.

росіянам радили добровільно покинути Херсон

Напередодні, 21 липня, російським загарбникам радили покинути Херсон, поки є змога. Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув саме на Антонівський міст, якого одного дня може просто не стати.

Зробив він це в цікавий спосіб – іронізував про "жест доброї волі", яким може стати Антонівський міст. За його словами, цей жест каже, що російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше – постійна "бавовна", нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".

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