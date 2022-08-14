Аби закріпити статус непроїзного, – ЗСУ підтвердили нові удари по Антонівському мосту

Сьогодні вночі ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині. Все для того, щоб російські війська точно не могли нічого ним транспортувати.

Спершу інформація про свіжі нічні удари по Антонівському мосту з'явилася у мережі. Згодом в ефірі телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила інформацію про те, що наші воїни вкотре завдали удару по об'єкту, повідомляє 24 канал.

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Чому ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту

Ок "Південь" вирішили завдати по Антонівському мосту нового удару, щоб остаточно "закріпити його статус як непроїзний". Наталія Гуменюк пожартувала, що вони хочуть допомогти росіянам зробити черговий "жест доброї волі".

Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та спрямувати їхні чергові "жести доброї волі" у потрібному нам напрямку,

– сказав Гуменюк.

Вона уточнила, що зараз перевезення важкої техніки запасів боєприпасів на Херсонщину надзвичайно ускладнені для окупантів.

Наразі в ОК "Південь" очікують на усю інформацію про наслідки удару по мосту. Наталія Гуменюк пообіцяла, що коли командування матиме підтверджену інформацію про те, що ця логістична артерія остаточно перервана, про це обов'язково повідомлять.

Командування тікає на лівий берег Дніпра

За словами Гуменюк, керівний склад російських військових підрозділів від армії до батальйонів потрохи використовує залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег Дніпра, щоб почуватися у безпеці.

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