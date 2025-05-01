Державний оператор тилу об′єднають з АОЗ: в Агенції створили спеціальну комісію

Міністерство оборони України реформує сферу оборонних закупівель і в грудні запустило в роботу Державний оператор тилу. Це дозволило залучити нових постачальників та осучаснити свою систему за допомогою ІТ-системи DOT-Chain.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

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Державний оператор тилу та Агенцію оборонних закупівель планують об'єднати

Державний оператор тилу був ключовим елементом реформи оборонних закупівель. Завдяки його роботі вдалося зекономити понад 26 мільярдів гривень. Міністерство після його запуску зосередилося на стратегічному управлінні, політиці та контролі, проводячи реформи за стандартами НАТО.

Зараз планується реорганізація ДОТ. Спеціальна комісія на чолі з директором Агенції оборонних закупівель Арсеном Жумаділовим займатиметься об'єднанням двох важливих для оборонної сфери структур.

До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій – АОЗ та ДОТ. Наша мета – зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська. Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи,

– зазначив Умєров.

Міністр оборони додав, що такі дії зараз дозволять мати максимально ефективну систему забезпечення війська після перемоги України. Це передбачено великим планом побудови сучасної армії.

Агенція оборонних закупівель здійснює централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для Сил оборони України. За її допомогою мають швидко задовольнятися потреби в озброєнні та техніці, щоб посилювалася спроможність військових на полі бою.