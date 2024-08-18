ЗСУ зайшли в Апанасівку Курської області: де село на карті та яка відстань до України

Ввечері 18 серпня у мережі показали відео, на якому українські військові скидають прапор Росії у селі Апанасівка Курської області. У населеному пункті відпрацювала 501 ОБМП разом з іншими підрозділами.

Село Апанасівка розташоване неподалік районного центру – Кореневого. Де саме, показує 24 Канал.

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Операція у Курській області

Військові 501 окремого батальйону морської піхоти поділилися успіхами у Курській області та опублікували кадри, як знищують російський прапор у селі Апанасівка.

Відомо, що Апанасівка розташована у Кореневському районі Курської області. Відстань до самого Кореневого складає близько 13 кілометрів, а до кордону з Сумською областю – всього 10. Від обласного центру – Курська, Апанасівку відділяє 106 кілометрів.

Де розташована Апанасівка: дивіться на карті

Варто також наголосити, що повз Апанасівку пролягає пряма дорога на сусіднє село Снагость, а звідти – на саме Коренево. Зазначимо, що на шляху від Снагості до Коренево лише один присілок.

Також додамо, що за данними DeepState, ще на другий день ЗСУ впритул підійшли до Кореневого з півдня. Рух від Апанасівки дозволить ЗСУ розвинути там ініціативу.

Раніше ЗСУ вже повідомляли про взяття під контроль сел, що розташовані на шляху до Апанасівки – Внезапного, Вікторовки та Гордієвки.