Розв'язував питання прав нацменшин: Шуфрич у суді розповів, чим займався перед візитом СБУ

Київський суд 11 жовтня розглядає апеляцію на арешт підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича. Сам нардеп вирішив розповісти правоохоронцям, що перед обшуками СБУ займався важливою місією з угорськими партнерами.

Запобіжний захід Шуфричу обрали 15 вересня і з того часу він перебував під вартою без права внесення застави. Однак, адвокати вирішили оскаржувати це рішення – саме це звернення розглядають у суді.

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Що говорив Шуфрич у суді

Київський апеляцій суд 11 жовтня розглядає оскарження арешту Шуфрича його адвокатами. СБУ висунуло тому підозру у державній зраді у вересні. У ході розгляду апеляції самому Шуфричу можливість висловитись. Перш за все нардеп наголосив, що довго готував промову розповів, що готував "велику справу" перед власним арештом.

Нестор Шуфрич розповів, що 14 вересня, за день до обшуків, йому з колегами вдалося досягти певних домовленостей з Угорщиною щодо "зняття зауважень у питанні про права нацменшин в Україні".

Нардеп розповів, нібито виникла суперечка і остаточний текст мали затвердити вже вранці 15 вересня. Документ мали направити до Угорщини в той же день, проте обшуки та арешт завадили це зробити.

Замість дзвінка з Угорщини о 7 годині до мене подзвонили представники СБУ. Прийшли з ухвалою суду про проведення обшуку,

– повідомив Шуфрич.

У суді Шуфрич також скаржився, що йому хотілося б отримати можливість спілкуватися з родиною і колегами.

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