Розгляд апеляції у справі Коломойського перенесли: олігарх залишається у СІЗО до 25 вересня

Засідання в Київському апеляційному суді щодо справи Ігоря Коломойського не відбулося. Причиною цього називають відсутність матеріалів – рішення ще не надійшло в інстанцію.

Раніше Коломойського відправили під варту з можливістю внести заставу у пів мільярда гривень. Олігарх відмовився вносити кошти до розгляду апеляції.

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Розгляд апеляції не відбувся

Розгляд апеляції у справі Ігоря Коломойського перенесли у зв'язку з відсутністю матеріалів. Він мав відбутися 5 вересня у Київському апеляційному суді. Адвокат олігарха повідомив, що засідання відбудеться 25 вересня о 12:40.

Відповідне рішення прийняли у зв'язку з тим, що лише 7 вересня буде повний текст рішення Шевченківського суду щодо обрання запобіжного заходу. Саме тоді передадуть всі матеріали справи, без яких Київський апеляційний суд не може розглядати скаргу.



Розгляд справи очікували журналісти / Центр протидії корупції

Самого Коломойського не доставили до суду. Адвокат олігарха переконує, що це дуже дивно – той хотів особисто бути присутнім на засіданні. До моменту розгляду Коломойський перебуватиме у СІЗО, якщо не внесе заставу.

Арешт Ігоря Коломойського