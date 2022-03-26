Апетити Росії Україною не обмежаться: Зеленський попередив світ
26 березня 2022 , 10:12Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський вкотре застеріг, що загарбницькі апетити Росії на Україні не завершаться.
Зеленський на форумі у Досі відзначив, що колоніальні імперії ніколи не задовільнялись однією країною. Вони завжди йшли до інших.
Важливо Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі
Забираючи в одних, вони завжди думали, що можна захопити в інших,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що це було в різних регіонах планети – всюди, куди могли дотягнутись росіяни. У Росії є найбільша територія у світі, але їй завжди мало.
Насамкінець Зеленський додав, що Росія хоче нових часів. Таких, де в світі неможливий мир.