Apple дотепно покепкувала над Google на WWDC 2018

На вчорашній конференції WWDC 2018 старший віце-президент з розробки програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі доволі серйозно пройшовся по головному конкуренту iOS – операційній системі Android.

Про це повідомляє Phon Arena.

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Федерігі заявив, що відсоток інсталяцій новітньої версії iOS перевищує аналогічний показник Android мінімум в десять разів. Цифри дійсно вражають: 81% пристроїв на iOS використовують останню версію операційної системи. При цьому загальна кількість ґаджетів Apple вже перевалила за мільярд.

У той же час, остання версія Android (8.x Oreo), випущена в серпні минулого року, встановлена лише на 6% пристроїв під управлінням мобільної ОС від Google. Однак Apple за звичкою обійшла той факт, що під управлінням Android працює в рази більше ґаджетів, в тому числі і в нижчих цінових діапазонах.



Статистика використання iOS та Android

Згідно з власною статистикою Google, новітня Oreo встановлена ​​на 5,7% Android-ґаджетів. При цьому версія 8.0 використовується на 4,9% пристроїв, і лише 0,8% отримали оновлення до 8.1. Що стосується iOS, то статистика App Store говорить лише про 76% установок iOS 11. Втім, ці дані датовані 22 квітня, і показник в 81% на поточний момент виглядає цілком логічним.

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