Apple може переглянути ціни на iPhone: як зміниться вартість

Компанія Apple може переглянути ціни на iPhone X 2018 року. Тож експерти вже роблять прогнози, припускаючи, скільки будуть коштувати смартфони.

Аналітик компанії Morgan Stanley Кеті Хуберт зробила два прогнози: позитивний і негативний, пише marketwatch.com.

Першу стратегію експерт називає "подарунком" для покупця. Так, відповідно до оптимістичного прогнозу, iPhone X Plus буде коштувати 999 доларів (26 тисяч гривень). iPhone X 5,8-дюймовим дисплеєм мав би коштувати 899 доларів (23 400 гривень). А за модель молодшої модифікації iPhone X з 6,1-дюймовим РК-дисплеєм треба буде заплатити 699 до 769 доларів (18 100 гривень – 20 тисяч гривень).

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Другий, негативний прогноз позначатиме, що Apple хоче отримати максимальний прибуток від продажу iPhone. Відтак, за iPhone X Plus треба буде платити вже 1099 доларів (28 500 гривень), за 5,8-дюймовий iPhone X – 999 доларів (26 тисяч гривень), а молодша версія нового iPhone може коштувати 799 доларів (20 800 гривень).

Як бачимо, обидві стратегії передбачають збільшення ціни на iPhone в 2018 році. У позитивному сценарії подорожчання складе 2% в порівнянні з минулим роком. А ось друга стратегія призведе до подорожчання одразу на 7,2%.

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