09:37
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Apple може переглянути ціни на iPhone: як зміниться вартість

651 Читать новость на русском
Як зміниться ціна на iPhone
Як зміниться ціна на iPhone / tapsmart.com

Компанія Apple може переглянути ціни на iPhone X 2018 року. Тож експерти вже роблять прогнози, припускаючи, скільки будуть коштувати смартфони.

Аналітик компанії Morgan Stanley Кеті Хуберт зробила два прогнози: позитивний і негативний, пише marketwatch.com.

Першу стратегію експерт називає "подарунком" для покупця. Так, відповідно до оптимістичного прогнозу, iPhone X Plus буде коштувати 999 доларів (26 тисяч гривень). iPhone X 5,8-дюймовим дисплеєм мав би коштувати 899 доларів (23 400 гривень). А за модель молодшої модифікації iPhone X з 6,1-дюймовим РК-дисплеєм треба буде заплатити 699 до 769 доларів (18 100 гривень – 20 тисяч гривень).

Читайте також: Виглядає цікаво: трендові смартфони Huawei Y, які коштують трохи більше 3 тисяч гривень

Другий, негативний прогноз позначатиме, що Apple хоче отримати максимальний прибуток від продажу iPhone. Відтак, за iPhone X Plus треба буде платити вже 1099 доларів (28 500 гривень), за 5,8-дюймовий iPhone X – 999 доларів (26 тисяч гривень), а молодша версія нового iPhone може коштувати 799 доларів (20 800 гривень).

Як бачимо, обидві стратегії передбачають збільшення ціни на iPhone в 2018 році. У позитивному сценарії подорожчання складе 2% в порівнянні з минулим роком. А ось друга стратегія призведе до подорожчання одразу на 7,2%.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Apple iPhone Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук