Apple зняла помилку в рекламі iPhone X: відео

Компанія Apple зняла в рекламі про розблокування iPhone X за допомогою Face ID, невелику помилку анімації.

Це можна побачити на відео, опубліковане на офіційному You Tube каналі Apple.

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Так, наприкінці ролика на iPhone X з’являється текстове повідомлення iMessage, яке виходить за рамки діалогового вікна, хоча текст повинен залишатися всередині нього.

Це не є серйозна проблема, однак все рівно дивно, що Apple пропустила цей момент в своїй рекламі.

Як розповів один з авторів сайту 9to5Mac Бенджамін Майо, пише Verge.com, він був сильно здивований "що це буде використано для реклами", тим більше, що баг був помічений ще кілька місяців тому, і Бенджамін сам подавав звіт про цю помилку в Apple.

"IOS 11 працює так само неправильно, як колись iOS 7. Нові випадання кадрів тепер дратують більше, ніж будь-коли", – сказав дослідник ПО Кріс Пірілен.

Як зауважує Verge, все свідчить про те, що Apple, нарешті, зосередиться на надійності і продуктивності в iOS 12, замість впровадження нових функцій.

Apple зняла помилку в рекламі iPhone X