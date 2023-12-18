Україна посилює ППО та презентувала власний ударний дрон: хронологія 663 дня війни
Українські захисники продовжують підбивати атаки вороги на більшості напрямків лінії фронту. Водночас наші воїни знищують особовий склад та техніку загарбників, а окупанти атакують цивільні міста.
Понеділок, 18 грудня, – це уже 663 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про головні події з фронту й тилу за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в області було сформовано 45 мобільних груп, що здатні відпрацьовувати по ворожих дронах. Планують ще створити 55 таких груп ППО. Близько 00:32 пролунав відбій тривоги. яка тривала декілька годин від вечора 17 грудня. Ворог атакував міста нашої держави "Шахедами" – Сили ППО ліквідували ворожі дрони у Дніпропетровській області та інших регіонах. Україна створила і презентувала світу відповідь на "Шахеди", що Росія запускає по нашій державі. Власне, йдеться про штурмові безпілотники AQ 400 Scythe ("Коса"). Український ударний дрон "Коса" у дії: дивіться відео Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Сенат США поки ще далекий від ухвалення рішення щодо пакета військової підтримки для України, Ізраїлю й Тайваню. Він припускає, що голосування за відповідне рішення не відбудеться у цьому році. Отже, пакет, ймовірно, ухвалять вже наступного року.
Атака "Шахедів"
Український БпЛА "Коса"
Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в області було сформовано 45 мобільних груп, що здатні відпрацьовувати по ворожих дронах. Планують ще створити 55 таких груп ППО.
Близько 00:32 пролунав відбій тривоги. яка тривала декілька годин від вечора 17 грудня. Ворог атакував міста нашої держави "Шахедами" – Сили ППО ліквідували ворожі дрони у Дніпропетровській області та інших регіонах.
Україна створила і презентувала світу відповідь на "Шахеди", що Росія запускає по нашій державі. Власне, йдеться про штурмові безпілотники AQ 400 Scythe ("Коса").
Український ударний дрон "Коса" у дії: дивіться відео
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Сенат США поки ще далекий від ухвалення рішення щодо пакета військової підтримки для України, Ізраїлю й Тайваню.
Він припускає, що голосування за відповідне рішення не відбудеться у цьому році. Отже, пакет, ймовірно, ухвалять вже наступного року.