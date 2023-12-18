Україна посилює ППО та презентувала власний ударний дрон: хронологія 663 дня війни

Українські захисники продовжують підбивати атаки вороги на більшості напрямків лінії фронту. Водночас наші воїни знищують особовий склад та техніку загарбників, а окупанти атакують цивільні міста.

Понеділок, 18 грудня, – це уже 663 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про головні події з фронту й тилу за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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