Кількість окупантів на Арабатській Стрілці збільшилась, – Хлань назвав причини

Окупанти обмежили відвідування Арабатської Стрілки на Херсонщині. Її можуть відвідувати лише місцеві. Водночас ворог збільшив там свою присутність.

Про це 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зауважив, що росіяни обмежели доступ через те, що там доволі суттєво збільшилася активність їхньої авіації з боку тимчасово окупованого Криму. Зокрема, гелікоптерів росіян.

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"Гелікоптери постійно останнім часом сідають на той аеродром, який вони збудували на Арабатській Стрілці. Там їх поповнюють боєприпасами. Сідають, їм підвішують ракети й вони йдуть на Запорізький напрямок", – розповів Хлань.

Чому росіяни обмежили доступ людей до Арабатської Стрілки: дивіться відео

Через цю активність окупанти не допускають туди людей. На Арабатську Стрілку росіяни підвозять і велику кількість боєприпасів.

Присутність окупантів збільшилася на Арабатській Стрілці й збільшилася, відповідно, їх активність,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

"Живий щит"

Окрім того, окупанти анонсували запуск "електричок" з Генічеська на тимчасово окупований півострів – через Новоолексіївку та Джанкой.

"Ці так звані "електрички" запускають для того, аби прикривати рух військових потягів, якими вони переміщують зброю", – зауважив Сергій Хлань.

Навіть по залізничному мосту у Чонгарі росіяни намагаються запускати поїзди зі зброєю неподалік від "електричок" з цивільними.

Що відбувається на Херсонщині