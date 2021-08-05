На Арабатській Стрілці помітили півтораметрового крокодила: виловили його вже мертвим

На Херсонщині на Арабатській Стрілці відпочивальники натрапили на шокуючу знахідку. В озері, зарослому очеретом, вони побачили живого крокодила, який, за їхніми словами, їв качку.

Про інцидент повідомили правоохоронців. Заступник керівника відділу комунікації управління Нацполіції на Херсонщині Віталій Байдаров підтвердив: виклик з проханням впіймати крокодила справді був.

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Крокодил був в озері на місці піщаного кар'єру

Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру,

– розповів Байдаров.

Рептилію шукати довго не довелось: морда стирчала з води. Довжина крокодила сягала півтора метра. На допомогу поліцейським прийшла Генічеська аварійно-рятувальна служба. Хижака витягнули з допомогою сіток, проте він був уже мертвим. Причину смерті визначать ветеринари.

Можливо, крокодила загубив пляжний фотограф

Наразі ніхто не заявляв про зникнення крокодила.

Тим часом, пише УНІАН, за інформацією директора сафарі-парку на Арабатській Стрілці Олексій Гетти, нараз тут перебуває виставка крокодилів. Проте про зникнення живого експоната вони не заявляли. Можливо, рептилію загубив пляжний фотограф.