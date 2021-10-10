Арахамія, Бойко, Геращенко й Тимошенко: скільки заробили у вересні глави фракцій у Раді

10 жовтня 2021 , 19:41
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Джерело:

24 канал

Серед голів та співголів фракцій у вересні в Раді найбільше заробив перший заступник голови фракції "Слуга народу" та голова їхньої партії Олександр Корнієнко. Його зарплата становила 46 762 гривні.

Друга у списку Ірина Геращенко, яка є співголовою фракції "Європейська Солідарність". Таку інформацію надали на запит 24 каналу в Апараті Верховної Ради.

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У Апараті Верховної Ради назвали суму зарплат голів та співголів фракцій у вересні

Глави та співголови фракцій політичних партій за вересень 2021 року за роботу у Верховній Раді отримали зарплату:

  • Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" – 26 001, 82 гривні;
  • Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу" – 46 762, 00 гривні;
  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 37 145, 46 гривні;
  • Вадим Рабінович, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 36 134, 28 гривні;
  • Юлія Тимошенко, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 29 436, 91 гривні;
  • Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 39 209, 10 гривні;
  • Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 43 130, 01 гривні;
  • Ярослав Железняк, глава фракції "Голос" – 41 169, 54 гривні. 


Зарплата голів фракцій у Верховній Раді / Фото 24 каналу

Остання інформація щодо зарплат керівництва Верховної Ради

  • За вересень сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк становить понад 172 тисячі гривень. 
  • Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні 63 957,25 гривні. До речі, з 8 жовтня він став главою парламенту
  • Ще на посаді глави Ради, нинішній ексголова Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні.
  • Окрім того, друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у вересні заробила 53 820,46 гривні.
Автор: Діана Квасневська