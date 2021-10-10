Арахамія, Бойко, Геращенко й Тимошенко: скільки заробили у вересні глави фракцій у Раді

Серед голів та співголів фракцій у вересні в Раді найбільше заробив перший заступник голови фракції "Слуга народу" та голова їхньої партії Олександр Корнієнко. Його зарплата становила 46 762 гривні.

Друга у списку Ірина Геращенко, яка є співголовою фракції "Європейська Солідарність". Таку інформацію надали на запит 24 каналу в Апараті Верховної Ради.

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У Апараті Верховної Ради назвали суму зарплат голів та співголів фракцій у вересні

Глави та співголови фракцій політичних партій за вересень 2021 року за роботу у Верховній Раді отримали зарплату:

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" – 26 001, 82 гривні;

Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу" – 46 762, 00 гривні;

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 37 145, 46 гривні;

Вадим Рабінович, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 36 134, 28 гривні;

Юлія Тимошенко, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 29 436, 91 гривні;

Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 39 209, 10 гривні;

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 43 130, 01 гривні;

Ярослав Железняк, глава фракції "Голос" – 41 169, 54 гривні.



Зарплата голів фракцій у Верховній Раді / Фото 24 каналу

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