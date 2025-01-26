Людина Зеленського була на інавгурації Трампа: її посадили на почесне місце, – ЗМІ

20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. Лише небагатьох іноземних високопоставлених гостей допустили до будівлі Капітолію, де проводилася церемонія. Виявилося, що серед них був представник Володимира Зеленського.

Сам президент України на церемонії не був. Політик раніше сказав, що братиме участь у ній, лише якщо його запросять особисто, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Хороший сигнал для України

Тим часом люди, які працюють із новопризначеною адміністрацією Білого дому, розкрили, що один з основних соратників Зеленського був присутній на почесному місці під час інавгурації президента Трампа. Ідеться про Давида Арахамію, лідера парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу". Саме він мав рідкісне місце в ротонді Капітолію, щоб стати свідком інавгурації.

Пізніше Арахамія розповів українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця. Він сказав: "Ми зараз працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі проходили на міжпарламентському та інших рівнях".

Зауважимо, що Арахамія був серед нечисленних іноземних гостей, яких допустили до ротонди на церемонію. Серед них були колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Журналісти припускають, що Арахамії вдалося потрапити на церемонію завдяки його участі у вечірці перед інавгурацією, організованій брексітерами Енді Вігмором і Арроном Бенксом, які мають зв’язки з адміністрацією.

Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації. Це був дуже важливий крок і показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна отримала хорошу угоду у результаті переговорів. Це має трохи заспокоїти нерви,

– заявив один з інсайдерів виданню.

Він наголосив, що Трамп дуже серйозно ставиться до питання України. Президент планує співпрацювати із Зеленським і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч.

Інше джерело додало, що Зеленський не відчував, що може поїхати на інавгурацію особисто, але він надіслав свого заступника, якого зустріли з величезною повагою.

Інсайдери стверджують, що побоювання, що Дональд Трамп може бути готовий відмовитися від підтримки України, є помилковими.