Чому Зеленський викликав Путіна на прямі переговори: пояснення Арахамії

Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до парламенту заявив, що готовий до прямого діалогу з Росією. Це потрібно для того, аби зупинити війну на Донбасі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив позицію щодо необхідності прямого діалогу з Росією.

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Арахамія зауважив, що раніше влада не наважилася б на цей діалог, але зараз страху вже немає.

Ми не боїмося (втратити владу через таку позицію – 24 канал). Здається, ми вже відчули. Колись там були "червоні" лінії. Був колись історичний момент, коли ми тільки прийшли до влади, коли можна було зрушити ці мертвонароджені мінські домовленості. Тоді ми, чесно кажучи, не наважилися,

– зізнався голова президентської фракції.

Однак, за його словами, після занурення у всі аспекти мінських домовленостей стало зрозуміла, що там немає жодного руху. Він підкреслив, що Україна зробила все можливе:

відкрила КПВВ;

зробила розведення;

взяла участь в обміні полоненими.

Це теж все важливо, але це не те, чого чекають більшість людей, оскільки вони хочуть бачити справжній рух. І президент вже наголосив, що прямі перемовини – це є, зокрема, рішучий крок до цього. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього,

– пояснив Арахамія.

Він наголосив, що попри задокументовані факти підтримки Росією бойовиків та того, що вона є стороною конфлікту, Кремль це "намагається зробити дипломатично таким чином, що вони нібито не сторона".

"Тому прямий виклик на перемовини – це фактично і є визнанням того, що вони сторона", підсумував очільник фракції "Слуга народу".