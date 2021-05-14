Арахамія припустив, хто може замінити Степанова на посаді очільника МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 травня подав до Верховної Ради заяву відставки. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив припущення, хто б міг стати наступником Степанова.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Найбільш ймовірним кандидатом, на думку Арахамії, є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. Про це глава президентської фракції сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Важливо Шмигаль просить Раду звільнити Степанова з МОЗ
Арахамія підтвердив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже подав до Верховної Ради щодо Степанова заяву.
"З великою ймовірністю він (Степанов – 24 канал) буде звільнений. Буде подання на його звільнення, а потім голосування в Раді й там вирішить зал,
– сказав Арахамія.
Водночас він додав, що у випадку відсутності заяви на звільнення, потрібно буде піти іншим шляхом. Ця процедура буде на 2 дні довшою.
Однією з очевидних причин звільнення Степанова, на думку Арахамії, є провал вакцинації. Як сказав глава фракції "Слуга народу", всі успіхи України у переговорах про вакцинацію це заслуга президента Зеленського і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Кадрові зміни у Кабміні: головне
- Надвечір 14 травня низка нардепів заявили, що у відставку підуть одразу кілька міністрів. Мовиться про міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника МОЗ Максима Степанова.
- Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина припустила, що посаду очільника Міністерства інфраструктури може обійняти Олександр Кубраков. А замість Петрашка призначать Любченка.
- Народний депутат Олександр Качура повідомив, що кадрові питання розглянуть у вівторок на позачерговому засіданні.