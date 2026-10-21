"Має з'явитися гарна новина": Арахамія розповів про переговори щодо Олешок

Ситуацію в захоплених військами Росії Олешках на Херсонщині обговорили 20 жовтня під час переговорів в Осло. Наступного тижня очікується пожвавлення на гуманітарному треку та оприлюднення позитивних новин щодо міста.

Як повідомляє видання "РБК-Україна", голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія звернув увагу на критичне становище в захопленому населеному пункті.

Що сказав Арахамія щодо Олешок?

Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі – наступного тижня має з'явитися гарна новина,

– зазначив учасник переговорів.

Більш докладних деталей посадовець розкривати не став. Відомо, що 20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, хоча у публічних заявах після неї доля міста безпосередньо не згадувалася.

Гуманітарна криза та спроби евакуації

Окуповані Олешки на Херсонщині наразі опинилися на межі повноцінної гуманітарної катастрофи. У місті фіксують гострий дефіцит питної води, продуктів харчування та необхідних медикаментів.

Регулярне постачання продовольства зупинилося кілька місяців тому. Через відсутність електроенергії та газопостачання цивільне населення повністю позбавлене нормальних умов життя, а заміновані автошляхи й невпинні обстріли унеможливлюють безпечне пересування.

Українська сторона намагається підтримувати жителів за допомогою доставки вантажів безпілотниками, проте обсягів цієї допомоги недостатньо для стабілізації обстановки.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що триває узгодження деталей для евакуації мешканців Олешок та ще шести прилеглих населених пунктів, для чого знадобиться запровадження режиму тиші.

При цьому віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно 21 жовтня розпочала голодування на знак протесту через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках.