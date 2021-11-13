Арахамія прокоментував "страхи Разумкова" про загрозу втратити мандат на з'їзді "слуг"

З'їзд партії "Слуга народу" запланували на 15 листопада. Глава фракції цієї партії у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, чи будуть під час заходу забирати мандат в ексспікера Дмитра Разумкова.

За словами Арахамії, говорити можна хіба про страхи самого Разумкова. На з'їзді ж "слуг" питання колишнього колеги розглядати не будуть.

Тим часом Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани

Арахамія прокоментував "страхи Разумкова"

У глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії журналісти запитали, чи на запланованому на 15 листопада з'їзді однойменної партії будуть розглядати питання позбавлення мандата народного депутата Дмитра Разумкова.

Мені здається, що крім страхів самого Разумкова, такої інформації ми не надсилали нікому. У нас дійсно буде з'їзд. Питання на з'їзді такого немає,

– запевнив Арахамія.

І додав, що його навіть у можливий порядок денний не вносили.

Також Арахамія назвав Разумкова"звичайним депутатом" (нагадаємо, "слуги" відібрали у того посаду спікера Ради), якому ще треба "доводити свою ефективність виборцям".

Зверніть увагу, ще у жовтні: