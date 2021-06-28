Що це за два "дєда-мопєда", – Арахамія у Раді не впізнав Віктора Шишкіна та Степана Хмару
28 червня 2021 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Через плечо"
У День Конституції, 28 червня, народні депутати зібралися на урочисте засідання Ради. На ньому були присутніми багато гостей, зокрема Віктор Шишкін і Степан Хмара.
Однак "слуга народу" Давид Арахамія не впізнав співавторів головного закону України. У чаті провладної фракції в телеграмі він некоректно запитав, хто це.
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Що це за два "дєда-мопєда"? Стоять у залі,
– написав нардеп.
Серед присутніх у бесіді знайшлися ті, хто змогли пояснити, що два вищезагадані чоловіки – це правознавці й автори Конституції Віктор Шишкін і Степан Хмара.Зверніть увагу! В Україні 28 червня 2021 року відзначають 25-річчя Конституції.
- Її ухвалили через 5 років після проголошення Незалежності.
Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео