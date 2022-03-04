Арахамія розповів, чи буде прямий діалог Зеленського і Путіна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що спроб Кремля провести прямий діалог Зеленського та Путіна ще не було.

Про це Арахамія зазначив на пресконференції, передає 24 канал. Він також додав, що за погодженням обох сторін вони не будуть багато розповідати про перемовини між українською та російською стороною.

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Він наголосив, що жодних офіційних запитів щодо діалогу Путіна з Зеленським не було.

Зеленський не отримував жодних спроб Росії сконтактувати з ним щодо прямого діалогу, окрім публічних заяв,

– зазначив Арахамія.

Арахамія також додав, що зараз ще рано цим займатися, оскільки сторони делегацій мають ще багато нерозв'язаних питань.

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