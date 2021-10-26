Арахамія розповів, хто з міністрів може не хвилюватися, що втратить крісло
Джерело:24 канал
Верховна Рада на пленарному тижні з 2 по 5 листопада розгляне щонайменше 4 питання щодо кадрових змін в уряді. Відомо, що одне з них стосуватиметься міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського, який сам написав заяву на звільнення.
Двоє міністрів можуть точно не хвилюватися за свою посаду. Їхні прізвища "слуга народу" Давид Арахамія назвав в ефірі одного з українських телеканалів.
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Кого з міністрів не звільнять
- Очільника міністерства інфраструктури Олександра Кубракова;
- міністерку соціальної політики Марину Лазебну.
Решту кандидатів і посади Арахамія відмовився коментувати.
Я розповідав, чому не варто коментувати кадрові рішення до того, як офіційно відправлять документи. Я за свою коротку політичну кар'єру бачив неодноразово, як людей вибивали хвилі компромату, виганяли,
– заявив нардеп.
Він також спростував інформацію про звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка. Адже його можуть відставити лише за власним бажанням.
Ймовірні кадрові зміни в уряді: що відомо
- Вже кілька місяців ЗМІ поширюють інформацію про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Прізвища посадовців, яким загрожує звільнення, щоразу називають інші.
- Так, нещодавно ZN.UA заявило, що міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову запропонували посаду очільника Міноборони, водночас на його місце можуть призначити нардепку Ірину Верещук. Згодом таку ж інформацію оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
- Видання також стверджувало, що відставити планують Лазебну, а її посаду можуть запропонувати голові Держмитниці Павлу Рябікіну. Він вже нібито звільнився з роботи.