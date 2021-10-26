Арахамія розповів, хто з міністрів може не хвилюватися, що втратить крісло

Верховна Рада на пленарному тижні з 2 по 5 листопада розгляне щонайменше 4 питання щодо кадрових змін в уряді. Відомо, що одне з них стосуватиметься міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського, який сам написав заяву на звільнення.

Двоє міністрів можуть точно не хвилюватися за свою посаду. Їхні прізвища "слуга народу" Давид Арахамія назвав в ефірі одного з українських телеканалів.

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Кого з міністрів не звільнять

Очільника міністерства інфраструктури Олександра Кубракова;

міністерку соціальної політики Марину Лазебну.

Решту кандидатів і посади Арахамія відмовився коментувати.

Я розповідав, чому не варто коментувати кадрові рішення до того, як офіційно відправлять документи. Я за свою коротку політичну кар'єру бачив неодноразово, як людей вибивали хвилі компромату, виганяли,

– заявив нардеп.

Він також спростував інформацію про звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка. Адже його можуть відставити лише за власним бажанням.

Ймовірні кадрові зміни в уряді: що відомо