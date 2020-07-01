Вже наступного тижня Верховна Рада має призначити дату проведення місцевих виборів. Голосування за міських голів має відбутися у жовтні 2020 року. Давид Арахамія спростував чутки про те, що місцеві вибори можуть перенести.

Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що перенести місцеві вибори з жовтня вже неможливо. Про це повідомляє УНІАН.

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За словами Арахамії, інформація про можливе перенесення дати виборів з жовтня є чутками.

Але для того, щоб у когось, наприклад, виникла думка так зробити, на це знадобилось би дві сесії. У нас немає часу до виборів зробити це через дві сесії, через зміну до Конституції фактично. Я вважаю, що цей сценарій неможливий, скільки б там чуток не було,

– зазначив Арахамія.

Також він запевнив, що партія "Слуга народу" встигне провести соціологічне дослідження для того, щоб обрати кандидатів від своєї політсили. Передбачається, що опитування проведуть на вулиці, а не телефоном. Станеться це тоді, коли покращиться ситуація з карантином, запровадженим через коронавірус.

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