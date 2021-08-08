Арахамія за пультом діджея запалював на молодіжному з'їзді "слуг народу": відео
Джерело:телеграм-канал PavlovskyNews
Давид Арахамія виступив перед молодіжним крилом "Слуги народу". Очільник фракції зіграв кілька сетів за діджейським пультом.
Все це відбувалося у Скадовську, на молодіжному з'їзді політсили. Арахамія виступав як ді-джей David Braun, він часто використовує цей псевдонім.
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На відео, опублікованому в мережі, видно очільника фракції "Слуга народу" за діджейською установкою. На екрані позаду – напис DJ DAVID BRAUN. Схоже, що молоді подобається, як виступає лідер політсили.
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Як повідомив у фейсбуці "слуга народу" Сергій Гривко, на заході зібралося понад 250 активістів. Упродовж 3 днів вони проходили тренінги за низкою напрямів Допомагають їм у цьому нардепи, представники міністерств, профільні експерти та бізнес-тренери.
Молодіжний з'їзд "Слуги народу": що відомо
Джерело: "Слуга народу"
Захід з назвою "Зе!Кемп" зібрав молодь із різних куточків України. Кожен із учасників пройшов експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Учасники табору поділилися на команди та разом із менторами і нардепами працювали над власними проєктами за одним із 12 напрямків.
Про які напрямки мовиться:
- безпека;
- справедливість і рівність усіх перед законом;
- міжнародне партнерство;
- електронна та ефективна країна;
- "Велике будівництво";
- інвестиційний хаб;
- легкий бізнес;
- нова економіка;
- освічена нація;
- здорова та соціально захищена нація;
- культура, що об'єднує;
- чисте довкілля.
Програма табору ділилася на декілька блоків. Протягом дня влаштовували лекції, квести, тренування з йоги та філософський клуб, а ввечері – вечірки. На одній із них перед активістами також виступав український гурт LATEXFAUNA.