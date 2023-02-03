Деякі скандали могла інспірувати Росія: Арахамія закликав СБУ відстежувати корупцію в Міноборони

Впродовж останніх двох тижнів довкола Міністерства оборони України виникають скандали. Це може негативно вплинути на міжнародні позиції України.

Про це написав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. Він зазначив, що частина зі скандалів є абсолютно виправданою й отримала судові рішення.

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"А деякі, зважаючи на час, факти та обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом", – зазначив Арахамія.

Заклик не порушувати роботу міністерства

Голова фракції "Слуга народу" закликав тверезо дивитися на ситуацію, оскільки це відбувається під час війни. На його думку, у боротьбі за справедливість можна погіршити міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу Росії.

Арахамія наголосив, що як член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, знає професіоналів, що працюють в Міноборони. За словами політика, багато цих людей отримували бойовий досвід ще з 2014 року.

Дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні. Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи нормальну роботу інституції, – написав Арахамія.

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