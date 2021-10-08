Арахамія заявив, що не розмовляв з Поляковим про повернення в "Слугу народу"

Давид Арахамія заявив, що він не говорив з Антоном Поляковим щодо його повернення в "Слугу народу". Голова фракції підтвердив, що розмова з Поляковим 7 жовтня була, проте тема була інша.

Арахамія спростував інформацію, що Поляков підходив до нього і говорив про плани повернутись в монобільшість.

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Розмова стосувалась позачергового засідання, – Арахамія

Ми з ним дійсно вчора спілкувалися, але щодо позачергового засідання, яке він фактично ініціював. Ми спілкувалися із законодавчого процесу,

— сказав нардеп.

Поляков покинув фракцію "Слуга народу" ще у 2019

Саме у фракції "Слуга народу" Поляков розпочинав свою діяльність у Раді, проте вже у листопаді 2019 року його виключили – за неголосування за певні законопроєкти. У червні 2020 року Поляков доєднався до групи "За Майбутнє".

Нардеп помер вночі 8 жовтня

Зазначимо, що Антон Поляков помер вночі 8 жовтня у Дніпровському районі Києві. Політику стало погано в машині таксі. Непритомного пасажира помітили патрульні, які зупинили авто за порушення ПДР. Спроби медиків реанімувати Полякова були безуспішними.

До теми Конфлікт зі "слугами" і зв'язок з Коломойським: що відомо про загиблого Антона Полякова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "природна смерть". За результатами розтину, попередньо причиною смерті політика стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.