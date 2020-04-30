Арахамія про вибухи у Балаклії: є дві абсолютно різні версії подій

Рада продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вибухи на військових складах та арсеналах зі зброєю в Балаклії. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що є дві абсолютно протилежні за змістом версії подій.

Ситуацію з розслідування низки пожеж на військових складах та арсеналах прокоментував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Ми почали роботу комісії з найбільшого і найпотужнішого арсеналу в східній Європі (Балаклії), де ми втратили майна і боєприпасів по балансовій вартості на 12 мільярдів гривень,

– зазначив Арахамія.

Та додав, що ринкова вартість втраченого майна – щонайменше 10 мільярдів доларів.

Що відомо про розслідування вибухів у Балаклії

Харківське управління СБУ розглядало справу вибухів у 2017 році протягом 3 років. Правоохоронці прийшли до висновку, що причина у російському безпілотнику, який здійснив диверсію.

Арахамія зазначив, коли почали опитувати людей, які починали слідчий процес, то "м’яко кажучи, здивувалися". Перша експертиза харківського інституту Бокаріуса свідчить, що спрацювали снаряди, які заклали на території самого арсеналу.

"Після отримання цього висновку на людей почали тиснути і перекинули експертизу в Київ, яка прийшла до висновку про безпілотник", – пояснив глава фракції. Арахамія підсумував, що є дві абсолютно різні версії подій на арсеналі.

Нардеп також додав, що за тиждень до пожежі начебто мав би вступити в силу висновок аудиторської комісії. У ньому йшлося про нестачу на арсеналі на 560 мільйонів гривень.

У ньому йшлося про нестачу на арсеналі на 560 мільйонів гривень. У комісії вважають, що варто перенести розслідування з Харкова до Києва. Тоді повторно провести експертизу та зробити процес відкритим для суспільства.

Про продовження роботи комісії

Глава фракції "Слуга народу" закликав продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії. Народні депутати підтримали його, віддавши 332 голосів за.

Що цьому передувало

Раніше Арахамія заявив, що основна версія про причини пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Балаклії була політично ангажованою та рейковою.

Вибухи на складах боєприпасів у Балаклії: основне

Вперше тут почали вибухати боєприпаси в березні 2017 році. Інцидент стався після того, як на арсеналі спалахнула пожежа.

Внаслідок вибухів загинули дві жінки. Крім того, сотні будинків було зруйновані або пошкоджено.

Ще одна пожежа на арсеналі сталася в травні 2018 року. На території, де проводили розмінування, сталося загоряння трави.

У підсумку вогонь перейшов до військових складів і там почали вибухати боєприпаси. Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

Останній інцидент стався в листопаді 2019 року.На технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація.

У результаті пролунали щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі. 3 військовослужбовців загинули та ще 4 зазнали поранень.



Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу