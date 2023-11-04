Повертається швидше, ніж долітає снаряд: військовий експерт назвав перевагу САУ Archer

Швеція офіційно підтвердила інформацію про передачу 8 Archer Україні, які вже задіяні на полі бою. Відтак у мережі з'явилися перші кадри з фронту українських військових з артилерійською установкою.

Archer – найбільш революційна САУ у світі зі 155 міліметровою гарматою та довжиною ствола у 52 калібри. Детальніше про переваги гаубиці розповів 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Як пояснив Катков, системи Archer встановлені на шасі із колісною формулою 6×6. САУ вирізняється з-поміж інших повною автоматизацією всіх процесів, коли екіпаж взагалі не торкається снарядів, окрім під час заряджання.

Машина виїжджає на позицію, розгортається за лічені секунди. Мовиться про 20 – 30 секунд на розгортання. Потім відкриває вогонь, при чому подача боєприпасів відбувається завдяки заряджанню автомата,

– сказав головний редактор Defence Express.

Як Archer може застосовуватися на полі бою

За словами Олега Каткова, Archer має величезну швидкострільність: повний боєкомплект складає 21 снаряд, який може бути випущений за 2,5 хвилини або ж за 150 секунд, тобто швидкострільність САУ становить близько 8 пострілів за хвилину. У режимі "вогневого нальоту" тотальна цифровізація всіх систем дозволяє їй вийти на позицію, відстріляти серію снарядів та покинути позицію до того, як перший з них розірветься на позиції ворога.

Олег Катков детальніше про переваги САУ Archer: дивитися відео

Зокрема, така автоматизація позначається на специфічності застосування САУ. Насамперед це високоточний інструмент для "хірургічних" ударів. І концептуально система не створена для того, щоб закидати противника снарядами як 24/7.

Archer одна з найкращих систем у контрбатарейній боротьбі. Також ствол довжиною 52 калібри дозволяє вести вогонь на дальності до 40 – 50 кілометрів. САУ Archer використовує два скоординовані один з одним механізми заряджання. Один з них подає 155 міліметрові снаряди, другий – оперує металевими зарядами у вигляді циліндричних блоків з оболонкою, що згоряє.

Водночас САУ не може вести вогонь "з ґрунту". Тобто вона відстріляла 21 снаряд та йде на перезаряджання. Розрахунок машини становить 3 – 4 особи. Обслуговувати Archer потрібно як мінімум раз на день.

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